В Госдуме предложили избирать по спискам половину региональных депутатов

Группа парламентариев от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым внесли законопроект о возвращении обязательной смешанной избирательной системы.

Коммунисты предлагают установить норму, по которой половина мандатов в региональных заксобраниях и муниципальных советах будет распределяться через голосование по партийным спискам.

Авторы инициативы указали в пояснительной записке, что в 2022 году на муниципальных выборах в Москве 81% депутатских мандатов получили представители одной партии («Единой России», ЕР.— «Ъ»). Коммунисты считают, что их законопроект поможет развитию демократических институтов и многопартийности в России.

С 2022 года все мандаты в Мосгордуму распределяются по мажоритарному принципу, то есть через голосование за конкретных депутатов по округам. Эту норму узаконили в 2021 году, в развитие поправок к Конституции. Госдума отменила квоту партсписков, предоставив всем регионам право перейти на полностью мажоритарную систему. Впрочем, на радикальную перестройку избирательной системы пошло незначительное количество регионов. В большинстве субъектов РФ депутаты заксобраний по-прежнему избираются по смешанной системе: не менее четверти мандатов распределяется по партийным спискам (пропорциональная система).

Колебания между пропорциональной и мажоритарной системами продолжаются в России с 1993 года. В 2000-е годы власти под лозунгом «партизации» политической системы продвигали списки, а в 2010-е — после серьезного снижения результатов ЕР на думских выборах-2011 — решили вновь обратиться к «мажоритарке».

Степан Мельчаков