В Ижевске местный житель обвиняется в даче взятки начальнику отделения МРЭО

В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки начальнику отделения МРЭО Рычкову (имя не указано) (ч. 5 ст. 291 УК), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

40-летний местный житель обвиняется в передаче взятки в размере 2,8 млн руб. начальнику отделения МРЭО Управления ГАИ Рычкову за ускорение процесса регистрации транспортных средств и внесения изменений в регистрационные данные.

Преступная деятельность была пресечена в результате совместных действий следователей и регионального УФСБ. Обвиняемый частично признал свою вину, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело также возбуждено против взяткополучателя. Напомним, 27 марта Индустриальный райсуд Ижевска принял решение арестовать Рычкова и эксперта отделения автотехнических экспертиз в ЭКЦ при МВД Лукиных (имя второго фигуранта не указано). Их обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по сговору (ст. 290 УК РФ).

Анастасия Лопатина