Двух сотрудников ОВД арестовали в Удмуртии по делу о взятках за учет автомобилей
В деле начальника отделения регистрации транспорта МРЭО Госавтоинспекции Удмуртии Рычкова стал известен второй фигурант — эксперт отделения автотехнических экспертиз в ЭКЦ при МВД Лукиных (имена фигурантов не указаны). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере группой лиц по сговору (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).
Следствие считает, что сотрудники органов внутренних дел «на систематической основе» за взятки от коммерсанта ставили на государственный учет транспорт, а также оперативно вносили изменения в их регистрационные данные. Кроме того, фигуранты обеспечивали «постановку на учет транспортных средств с уничтоженными маркировочными обозначениями (VIN)». Всего обвиняемым передали 250 тыс. руб. Противоправную деятельность 26 марта пресекли сотрудники СК совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД.
Индустриальный райсуд Ижевска 27 марта принял решение заключить фигурантов под стражу на два месяца, до 26 мая. Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляций от общества.
В пресс-службе регионального МВД добавили, что началась служебная проверка. Если вину сотрудников подтвердят, то они будут уволены из ОВД и понесут наказание по закону. Устанавливаются возможные соучастники противоправной деятельности.