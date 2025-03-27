Двух сотрудников ОВД арестовали в Удмуртии по делу о взятках за учет автомобилей

В деле начальника отделения регистрации транспорта МРЭО Госавтоинспекции Удмуртии Рычкова стал известен второй фигурант — эксперт отделения автотехнических экспертиз в ЭКЦ при МВД Лукиных (имена фигурантов не указаны). Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, им предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере группой лиц по сговору (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

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Следствие считает, что сотрудники органов внутренних дел «на систематической основе» за взятки от коммерсанта ставили на государственный учет транспорт, а также оперативно вносили изменения в их регистрационные данные. Кроме того, фигуранты обеспечивали «постановку на учет транспортных средств с уничтоженными маркировочными обозначениями (VIN)». Всего обвиняемым передали 250 тыс. руб. Противоправную деятельность 26 марта пресекли сотрудники СК совместно с региональными управлениями ФСБ и МВД.

Индустриальный райсуд Ижевска 27 марта принял решение заключить фигурантов под стражу на два месяца, до 26 мая. Обвиняемые и их защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляций от общества.

В пресс-службе регионального МВД добавили, что началась служебная проверка. Если вину сотрудников подтвердят, то они будут уволены из ОВД и понесут наказание по закону. Устанавливаются возможные соучастники противоправной деятельности.