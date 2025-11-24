Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили бренд представил на выставке в Гуанчжоу.

Лет 20 назад у всех, кто интересовался автомобилями не только как их пользователь, на слуху было имя шеф-дизайнера BMW Криса Бэнгла. Многим тогда не нравилось, во что он превратил модельный ряд марки, особенно «семерку», но спустя годы стало понятно, что именно это поколение представительского седана стало самым продаваемым в истории. И вообще, дизайнерский коллектив, которым руководил Крис Бэнгл, участвовал тогда в создании машин, определивших тренды даже не на годы, а на десятилетия. Это и возрожденная марка Mini, и Rolls-Royce Phantom, и просто фантастический Range Rover, который с не слишком большими стилистическими изменениями выпускается и по сей день — английский бренд тогда тоже принадлежал немецкому концерну. Ну, или Rover 75 — эти породистые чисто английские седаны до сих пор можно видеть на улицах, и они до сих пор смотрятся.

Так вот, несмотря на успех своих автомобилей по всему миру и на то, что все тогда только и говорили, что о глобализации, Крис Бэнгл еще в начале тысячелетия говорил, что мы доживем до того времени, когда автомобили одной марки для разных рынков будут отличаться не только комплектациями и цветом кузова, но и иметь совсем иную внешность и начинку. Но все оказалось еще серьезнее. Для других рынков теперь создают новые марки. Речь не про Россию, где китайские компании прячутся за наши или вымышленные бренды, дабы избежать вторичных санкций, речь о самом китайском рынке.

На только что состоявшейся в Гуанчжоу автомобильной выставке марка Audi представила уже свой второй автомобиль. Только это не та Audi, которую мы с вами не успели забыть. Это совершенно другие и по внешности, и по начинке автомобили, у которых даже эмблема другая — это не четыре сплетенных кольца, а слово AUDI. У автомобиля нет знакомой нам по машинам из Ингольштадта знаменитой радиаторной решетки Singleframe, вместо фар светящийся ободок, двигатели электрические. Было бы интересно узнать мнение Криса Бэнгла, только вот он давно уже в Россию не ездит.

Дмитрий Гронский