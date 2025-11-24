В Краснодаре организаторы финансовой пирамиды «Сберегательный союз» получили сроки

В Краснодаре суд признал организаторов кредитного кооператива «Сберегательный союз» виновными в мошенническом присвоении средств вкладчиков на сумму 873 млн руб., потерпевшими признаны 1,1 тыс. человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимые Рафаэль Бабаев, Владислав Хачиян, Юрий Пышин, Оксана Гребенщикова и Игорь Герасимов после оглашения приговора взяты под стражу в зале суда, им предстоит отбывать наказание в колонии общего режима. Фигурантам дела назначено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех лет одного месяца до девяти лет десяти месяцев, уточнили в пресс-службе. Максимальное наказание — девять лет десять месяцев — назначено председателю кооператива Рафаэлю Бабаеву.

Кредитный кооператив «Сберегательный союз» (ранее «Мой вклад») действовал в Краснодаре с мая 2014 года по февраль 2019 года. Организаторы вели агрессивную рекламную кампанию, обещая клиентам высокие проценты по вкладам. Руководство «Сберегательного союза» сообщало, что средства якобы вкладываются в высокодоходные виды детальности: сельское хозяйство и строительство. Для привлечения клиентов использовались рекламные акции, например вручение вкладчикам «слитка золота», в котором на самом деле золота практически не было.

После закрытия кооператива выяснилось, что «Сберегательный союз» действовал по принципу пирамиды: выплаты одним вкладчикам осуществлялась за счет новых клиентов.

Анна Перова, Краснодар