Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«История России» станет обязательной для студентов после перехода на новую модель

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что после перехода вузов на новую модель высшего образования в социально-гуманитарное ядро войдут предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Эти дисциплины будут обязательны для всех российских студентов.

Господин Могилевский добавил, что такое решение сформирует у студентов «осознанные патриотизм» и критическое мышление. Дисциплины будут преподаваться по единым рабочим программам в течение первых двух лет. Слова замминистра приводит «РИА Новости».

В мае 2022 года Минобрнауки анонсировало отказ от Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году. Предполагается, что все российские вузы перейдут на новую модель с 2027 года.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все