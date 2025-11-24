«История России» станет обязательной для студентов после перехода на новую модель

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщил, что после перехода вузов на новую модель высшего образования в социально-гуманитарное ядро войдут предметы «История России», «Основы российской государственности» и «Философия». Эти дисциплины будут обязательны для всех российских студентов.

Господин Могилевский добавил, что такое решение сформирует у студентов «осознанные патриотизм» и критическое мышление. Дисциплины будут преподаваться по единым рабочим программам в течение первых двух лет. Слова замминистра приводит «РИА Новости».

В мае 2022 года Минобрнауки анонсировало отказ от Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году. Предполагается, что все российские вузы перейдут на новую модель с 2027 года.

Полина Мотызлевская