Заместителем министра по делам молодежи Татарстана назначен Владислав Усанов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении Владислава Усанова заместителем министра по делам молодежи республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Владислав Усанов начал службу в Министерстве по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана в 2005 году. В 2013 году стал начальником отдела по работе с детскими и молодежными организациями, в 2018 году возглавил отдел реализации и развития государственных программ, а в 2023 году — отдел профессиональной и творческой самореализации.

Усанов награжден почетными грамотами и благодарностями, включая благодарность Федерального агентства по делам молодежи, почетное звание «Заслуженный работник сферы молодежной политики Республики Татарстан», а также благодарность президента республики.

Ранее сообщалось, что председателем комитета по делам молодежи Казани избран Дмитрий Хвостиков.

Анна Кайдалова