Председателем комитета по делам молодежи Казани избран Дмитрий Хвостиков

Дмитрий Хвостиков избран на должность председателя комитета по делам детей и молодежи Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Он работает главным специалистом отдела перспективных проектов и целевых программ администрации Кировского и Московского районов Казани.

Всего на эту должность претендовали 275 человек. Проекты по развитию молодежной политики Казани представили семь финалистов: пять казанцев и двое участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что 74% заявок поступили от жителей Казани, 11% — из Набережных Челнов, Альметьевска, Нижнекамска, Зеленодольска и других городов Татарстана. Еще 15% кандидатов — из других регионов России.

Анна Кайдалова