«Почта Донбасса» сообщила о сбое из-за хакерской атаки

В работе информационных систем «Почты Донбасса» произошел сбой. Причиной в компании назвали «внешнее воздействие». Из-за этого временно ограничен доступ к ряду сервисов.

В «Почте Донбасса» рассказали, что были затронуты внутренние сервисы, включая корпоративную сеть, веб-платформу и электронную почту. Сколько времени уйдет на восстановление их работы, неизвестно.

«Произошел сбой в работе программного обеспечения и интернет-ресурсов компании... Мы временно ограничили доступ к ряду сервисов для предотвращения дальнейшего распространения угрозы»,— сказано в пресс-релизе (цитата по ТАСС).