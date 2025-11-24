WP: Трамп не вдавался в подробности мирного плана по Украине

Президент США Дональд Трамп не вовлечен в детали мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил The Washington Post (WP) неназванный американский чиновник.

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Дональд Трамп

«Вы говорите ему: "Я попытаюсь заключить сделку". Он отвечает: "Отлично, пойдите и посмотрите, что можно сделать". И это весь объем информации, которым он обладает»,— уточнил собеседник WP. Он добавил, что в администрации США во время переговоров американской и украинской делегаций в Женеве «царил полный хаос», потому что многим подразделениям Белого дома не было известно о происходящем.

По словам другого анонимного источника, знакомого с переговорным процессом, администрация президента США не считала план незыблемым. Он также заявил, что Вашингтон «ясно дал понять, что желает скорейшего достижения соглашения», а угроза приостановки помощи украинской стороне от США «крайне серьезна».

23 ноября в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины. Темой встречи стали предложения по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшие консультации самыми результативными за все время контактов сторон.