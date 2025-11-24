Частным таксистам разрешат работать на личных автомобилях

Правительство поддержало законопроект, разрешающий частным водителям такси работать на личных машинах, не соответствующих требованиям по локализации, сообщает РБК со ссылкой на источники. По словам одного из них, это решение позволит «обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации». При этом власти поручили прописать критерии установления квот, а также уточнить понятия «региональная квота» и «нераспределенный объем квот».

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года. С этого момента в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня, в который пока включены 22 модели от шести брендов: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».

Поправки к закону о локализации такси были внесены депутатами на рассмотрение Госдумы в конце октября. Согласно им, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан до 2033 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Водители наехали на квоту».