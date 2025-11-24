В челябинском парке имени Гагарина назначен новый директор

Директором Центрального парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Челябинске стал Илья Алексеев. Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

Ранее исполняющим обязанности директора ЦПКиО был Павел Подшивалов.

Предыдущий директор парка Жазит Нургазинов, занимавший этот пост с января 2023 года по ноябрь 2025-го, стал фигурантом уголовного дела по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2024 году он заключил договор поставки изношенных аттракционов по завышенной цене на сумму более 86 млн руб. за счет субсидий, полученных от администрации Челябинска.

По данным источника в правоохранительных органах, сделку заключили с ООО «Отдых», у которого ранее руководство центрального парка арендовало аттракционы. В настоящий момент Жазит Нургазинов находится в СИЗО.