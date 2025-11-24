Общество защиты потребителей пожаловалось в Генпрокуратуру на российские банки

Региональная общественная организация «Московское общество защиты потребителей» направила обращение в Генпрокуратуру с жалобой на российские банки. По мнению организации, финансовые учреждения систематически нарушают права потребителей, создавая полноценные торговые площадки со скидочными программами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обращение.

В обращении к генпрокурору РФ Александру Гуцану утверждается, что на подобных торговых площадках покупатели принуждаются оплачивать товары и услуги картой одного банка. Возможность производить платежи картой «Мир» других российских банков затруднительна или отсутствует, отметили участники общественной организации.

Действующий закон «О защите прав потребителей» предусматривает возможность для граждан расплачиваться любыми национальными платежными средствами у любых продавцов (ч. 1 ст. 16.1 № 112-ФЗ), если выручка последних превышает 20 млн руб. за год, отметили в ассоциации. В обществе защиты считают, что крупнейшие банки России нарушают гарантии потребителей.

Авторы документа считают, что таким образом права нарушает Сбер. В приложении «Сбербанк Онлайн» есть раздел, где продаются нефинансовые товары и услуги у партнерских сервисов банка («Купер», «Самокат», «Мегамаркет») и у других компаний. Авторы обращения отметили, что при выборе способа оплаты на платформе, сервис предлагает только личные счета и карты Сбера. Аналогичную практику используют в своих приложениях Т-Банк в разделе «Город» и Альфа-Банк в сервисах «Альфа Маркет» и «Альфа-Тревел».

«Московское общество защиты потребителей» предлагает дополнительно рассмотреть случаи систематического нарушения прав потребителей и применить санкции и прочие меры к российским банкам, уравнивающие обязанности магазинов и кредитных организаций.