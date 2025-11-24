«Теплосеть СПб» проведет в понедельник ремонтные работы на проспекте Большевиков

В понедельник, 24 ноября, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут плановые ремонтные работы по адресу: проспект Большевиков, д. 30/1, в Невском районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, по указанному адресу был выявлен ненадежный участок на тепломагистрали диаметром 1200 мм. Ремонтные работы позволят избежать крупного технологического нарушения, уточнили в компании.

В настоящий момент в этой локации эвакуируют автомобили. Срок проведения работ составляет 30 часов, начало запланировано на 14:00.

В связи с этим в Невском районе временно будет отключено отопление с сохранением горячего водоснабжения. В ряде зданий на сутки будет прекращена подача горячего водоснабжения и отопления, предупредили в «Теплосети СПб».

Напомним, что в конце минувшей недели сразу две коммунальные аварии произошли в разных районах Петербурга. Одна из них случилась на проспекте Большевиков, где горячая вода подтопила парковку.

Андрей Цедрик