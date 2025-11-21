Сразу две очередные коммунальные аварии произошли в разных районах Петербурга

Еще две крупные коммунальные аварии произошли днем 21 ноября в разных районах Петербурга. О бьющем из асфальта «гейзере» на проспекте Большевиков, 24 пишет «Фонтанка». Кипяток льет из дыры диаметром 20 см. Обошлось без пострадавших, однако горячая вода подтопила парковку.

Также Telegram-каналы и СМИ сообщают об аварии в Новой Охте (Красногвардейский район). По предварительным данным, там случился прорыв на канализационной насосной станции на аллее Евгения Шварца.

В настоящий момент в обеих локациях уже работают экстренные службы. Все подробности случившегося уточняются.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал о возбуждении уголовного дела по факту загрязнения реки Охты в Петербурге, которое, предварительно, связывают с аварией на участке Выборгского тоннельного коллектора, произошедшей 20 октября у дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту и вызвавшей просадку грунта и крупный провал в асфальте.

