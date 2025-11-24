Акции оборонных компаний падают на новостях о мирных переговорах по Украине

Сегодня утром на биржевых торгах в Европе было зафиксировано снижение котировок компаний оборонного сектора. Общий индекс сектора авиационных и оборонных компаний в первые же часы после открытия бирж снизился на 0,6%, а по итогам пятничных торгов — на 3,4%.

С учетом сегодняшнего снижения индекс опустился до минимального значения с августа. При этом общеевропейский фондовый индекс European STOXX 600 сегодня показал рост на 0,6%. Биржевые аналитики связывают падение акций оборонного сектора с новостями о переговорах по мирному соглашению на Украине. Вчера вечером представители ЕС и США заявили о существенном прогрессе в переговорах.

Среди отдельных компаний наиболее заметное снижение акций отмечено у немецкой компании Renk Group, которая производит двигатели повышенной мощности, трансмиссии и силовые установки, устанавливаемые в том числе на танках, бронемашинах и кораблях — в минувшую пятницу ее котировки снизились на 6%, а сегодня — еще на 3%. Акции металлургической компании Rheinmetall сегодня подешевели на 2,3%, производителя сенсоров и датчиков Hensoldt — на 3%, а по итогам пятницы — на 6,6%.

Евгений Хвостик