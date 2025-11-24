Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене»

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака», за который футболист выступал с 1949 по 1959 год. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию»,— заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он также отметил, что смерть Никиты Симоняна — «большая утрата для всей нашей страны».

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. О его смерти сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

В составе сборной СССР Никита Симонян завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году он стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» футболист четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов. В качестве тренера возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Таисия Орлова