Церемония прощания с Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене»

Церемония прощания с олимпийским чемпионом 1956 года Никитой Симоняном пройдет 27 ноября на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе московского «Спартака», за который футболист выступал с 1949 по 1959 год. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Мы окажем семье всю необходимую поддержку, в настоящий момент занимаемся организацией мемориальных церемоний. В ближайшее время сообщим всю информацию»,— заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Он также отметил, что смерть Никиты Симоняна — «большая утрата для всей нашей страны».

Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. О его смерти сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

В составе сборной СССР Никита Симонян завоевал золотую медаль Олимпийских игр 1956 года. В 1958 году он стал автором первого гола команды СССР на чемпионатах мира. Вместе с московским «Спартаком» футболист четырежды становился чемпионом страны и дважды выигрывал Кубок СССР. Он до сих пор остается лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 160 голов. В качестве тренера возглавлял «Спартак», одесский «Черноморец», ереванский «Арарат» и сборную СССР. С 1992 года до конца жизни Никита Симонян занимал пост первого вице-президента РФС.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Карьера лучшего бомбардира «Спартака» Никиты Симоняна

Никита Павлович (Мкртич Погосович) Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры. Заниматься футболом начал в 1940 году под руководством тренера Шоты Ломинадзе

Фото: Л.Беляев и Л.Доренский / ТАСС

В 1944 году начал играть за сухумское «Динамо». С 1946 года выступал за московские «Крылья Советов». В 1949-1959 годах — за московский «Спартак». Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949, 1950, 1953)
Фото: Николай Драчинский / Фотоархив журнала «Огонек»

В составе московского «Спартака» четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды обладателем Кубка СССР (1950, 1958). Выступая за столичный клуб — забил 160 голов. До сих пор остается лучшим бомбардиром в истории команды

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1954 году начал играть за сборную СССР. Выступал за национальную команду до 1958 года, был капитаном. В 1956 году в составе сборной стал победителем на Олимпийских играх в Мельбурне
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

В 1958 году в матче против Англии забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Всего в составе национальной команды Никита Симонян провел 20 матчей и стал автором 10 голов

Фото: PA Images / Alamy Stock Photo / ТАСС

В 1959 году завершил свою спортивную карьеру и стал тренером. В 1960-1965 и 1967-1972 годах был наставником московского «Спартака». Тренировал ереванский «Арарат» в 1973-1974 и 1984-1985 годах, сборную СССР — в 1977-1979 годах. В 1980-1981 был главным тренером одесского «Черноморца»

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Под руководством Никиты Симоняна «Спартак» дважды становился чемпионом СССР (1962, 1969) и трижды обладателем кубка СССР (1963, 1965, 1971). С «Араратом» взял чемпионство и кубок в 1973 году

Фото: Александр Абаза / МАММ / МДФ

С 1986 по 1990 год Симонян был начальником сборной СССР. В 1990-1991 годах был первым заместителем председателя Федерации футбола СССР. С февраля 1992 по декабрь 1998 года занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС)

С 1986 по 1990 год Симонян был начальником сборной СССР. В 1990-1991 годах был первым заместителем председателя Федерации футбола СССР. С февраля 1992 по декабрь 1998 года занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС)

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

С декабря 1998 по январь 2002 года занимал пост вице-президента РФС. В 2002-2005 годах входил в состав Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. В 2003-2004 был начальником сборной России по футболу
Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В январе 2002 года был снова избран первым вице- президентом РФС. Занимает этот пост и сейчас. Кроме того, является членом бюро исполкома, председателем технического комитета и комиссии по персональным стипендиям РФС
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Исполнял обязанности президента Российского футбольного союза с 24 ноября 2009 по 3 февраля 2010 года, с 25 июня по 3 сентября 2012 года и с 31 мая по 2 сентября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Eсли доживу до великого трофея, который, надеюсь, выиграет сборная России на Евро, чемпионате мира или Олимпийских играх, — я буду самым счастливым человеком на Земле»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Никита Симонян награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III (2000) и IV степеней (2011) и другими наградами. Он является автором книги «Футбол — только ли игра?». В художественных фильмах образ футболиста встречается в сериале «В созвездии Стрельца» (2018) и фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Никита Павлович (Мкртич Погосович) Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. В 1963 году окончил в Москве Государственный центральный институт физической культуры. Заниматься футболом начал в 1940 году под руководством тренера Шоты Ломинадзе

Фото: Л.Беляев и Л.Доренский / ТАСС

В 1944 году начал играть за сухумское «Динамо». С 1946 года выступал за московские «Крылья Советов». В 1949-1959 годах — за московский «Спартак». Трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР (1949, 1950, 1953)
Фото: Николай Драчинский / Фотоархив журнала «Огонек»

В составе московского «Спартака» четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды обладателем Кубка СССР (1950, 1958). Выступая за столичный клуб — забил 160 голов. До сих пор остается лучшим бомбардиром в истории команды

Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1954 году начал играть за сборную СССР. Выступал за национальную команду до 1958 года, был капитаном. В 1956 году в составе сборной стал победителем на Олимпийских играх в Мельбурне
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

В 1958 году в матче против Англии забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира. Всего в составе национальной команды Никита Симонян провел 20 матчей и стал автором 10 голов

Фото: PA Images / Alamy Stock Photo / ТАСС

В 1959 году завершил свою спортивную карьеру и стал тренером. В 1960-1965 и 1967-1972 годах был наставником московского «Спартака». Тренировал ереванский «Арарат» в 1973-1974 и 1984-1985 годах, сборную СССР — в 1977-1979 годах. В 1980-1981 был главным тренером одесского «Черноморца»

Фото: Игорь Уткин/ТАСС

Под руководством Никиты Симоняна «Спартак» дважды становился чемпионом СССР (1962, 1969) и трижды обладателем кубка СССР (1963, 1965, 1971). С «Араратом» взял чемпионство и кубок в 1973 году

Фото: Александр Абаза / МАММ / МДФ

С 1986 по 1990 год Симонян был начальником сборной СССР. В 1990-1991 годах был первым заместителем председателя Федерации футбола СССР. С февраля 1992 по декабрь 1998 года занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС)

Фото: Игорь Уткин / ТАСС

С декабря 1998 по январь 2002 года занимал пост вице-президента РФС. В 2002-2005 годах входил в состав Совета при президенте РФ по физической культуре и спорту. В 2003-2004 был начальником сборной России по футболу
Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В январе 2002 года был снова избран первым вице- президентом РФС. Занимает этот пост и сейчас. Кроме того, является членом бюро исполкома, председателем технического комитета и комиссии по персональным стипендиям РФС
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Исполнял обязанности президента Российского футбольного союза с 24 ноября 2009 по 3 февраля 2010 года, с 25 июня по 3 сентября 2012 года и с 31 мая по 2 сентября 2015 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Eсли доживу до великого трофея, который, надеюсь, выиграет сборная России на Евро, чемпионате мира или Олимпийских играх, — я буду самым счастливым человеком на Земле»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Никита Симонян награжден орденами Дружбы, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» III (2000) и IV степеней (2011) и другими наградами. Он является автором книги «Футбол — только ли игра?». В художественных фильмах образ футболиста встречается в сериале «В созвездии Стрельца» (2018) и фильме «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019)

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

