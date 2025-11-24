Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после встречи США и Украины в Женеве

Переговоры между США и Украиной, прошедшие 23 ноября в Женеве, продвинулись вперед, но несколько ключевых вопросов остались нерешенными. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Александр Стубб

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

«Любое решение, входящее в компетенцию ЕС или НАТО, будет обсуждаться и решаться членами ЕС и НАТО в отдельном порядке»,— написал господин Стубб в соцсети X. Финский президент при этом поприветствовал достигнутый на переговорах в Женеве прогресс.

Как сообщили в Белом доме, стороны согласовали большинство пунктов скорректированного мирного плана. В совместном заявлении Вашингтона и Киева указано, что любое будущее соглашение должно поддерживать суверенитет Украины и обеспечивать стабильный и справедливый мир. Украинская делегация признала, что текущий проект сделки отражает национальные интересы страны.