Нижегородской медалью за поддержку СВО будут награждать в том числе посмертно

Комитет заксобрания Нижегородской области по госвласти 24 ноября рекомендовал внести поправки в положение о региональной медали «За поддержку специальной военной операции». Медалью предложено награждать в том числе посмертно, рассказал председатель комитета Владимир Паков.

Фото: из документов заксобрания Нижегородской области

В этом случае медаль и документы на нее будут передавать родственникам без права ношения медали.

Также предложено уточнить, что в случае возбуждения уголовного дела или привлечения кандидата к дисциплинарной ответственности наградные документы будут возвращать инициаторам, независимо от этапа их рассмотрения.

Как писал «Ъ-Приволжье», положение о медали за поддержку СВО утвердили в сентябре 2025 года. Ежегодно медалью будут награждать до 500 человек. Предлагать кандидатуры могут губернатор, председатель и депутаты заксобрания, руководители органов госвласти области и МСУ, а также организации и общественные объединения, работающие в регионе.

Иван Сергеев