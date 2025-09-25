Медаль за поддержку СВО учредили в Нижегородской области

Заксобрание Нижегородской области 25 сентября одобрило вопрос об учреждении медали «За поддержку специальной военной операции». Соответствующий проект постановления утвержден единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из документов заксобрания Нижегородской области Фото: из документов заксобрания Нижегородской области

Ежегодно медалью будут награждать до 500 человек. Предлагать кандидатуры смогут губернатор, председатель и депутаты заксобрания, руководители органов госвласти области и МСУ, а также организации и общественные объединения, работающие в регионе.

Утверждать решение о награждении будет заксобрание по согласованию с губернатором.

Галина Шамберина