Татарстан занял 6-е место среди регионов по объемам налоговых доходов

Татарстан, являясь регионом-донором, занимает шестое место в России и первое — в Приволжском федеральном округе по объемам налоговых поступлений. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на торжественной церемонии в ИТ-парке имени Б. Рамеева, посвященной Дню работника налоговых органов России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последние десять лет объем налогов, мобилизуемых с территории региона в бюджеты всех уровней, вырос почти в четыре раза. По словам главы республики, это результат системной работы налоговых органов, высокой дисциплины и доверия между государством и налогоплательщиками.

Господин Минниханов также отметил, что более 98% услуг предоставляются в электронном виде, что экономит время и повышает качество обслуживания.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев в бюджет Татарстана поступило 1,8 млрд руб. имущественных налогов.

