По состоянию на 24 октября 2025 года в консолидированный бюджет республики поступило 1,8 млрд руб. Об этом на аппаратном совещании руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета Казани сообщил начальник МКУ «Финансовое управление города Казани» Ирек Мухаметшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 10 месяцев в бюджет Татарстана поступило 1,8 млрд имущественных налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За 10 месяцев в бюджет Татарстана поступило 1,8 млрд имущественных налогов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В эту сумму входят 808,7 млн руб. транспортного налога, 754,5 млн руб. налога на имущество и 233,2 млн руб. земельного налога. Транспортный налог направляется в бюджет республики, а земельный и налог на имущество — в бюджет города.

В прошлом году объем начислений имущественных налогов физических лиц по территории Казани составил 4,7 млрд руб., из которых 2 млрд руб. пришлось на транспортный налог, 664,1 млн руб. — на земельный налог и 1,9 млрд руб. — на налог на имущество физических лиц.

Анна Кайдалова