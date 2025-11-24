«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На российском фондовом рынке в последние дни наметились серьезные движения. Особенной оказалась история с «ДОМ. РФ». Несмотря на все неприятности компания масштаб, но разместилась по верхней планке. Каковы итоги выхода «ДОМ. РФ» на IPO? И на что еще обратить внимание российским инвесторам на российском рынке? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов задал инвестиционному стратегу управляющей компании «Арикапитал» Сергею Суверову.

Олег Богданов: В результате позитивных геополитических новостей на рынке хорошо идут рыночные бумаги. Полтора-два года, несмотря на изоляцию, активно росли IT-компании. Но в 2024 году эта тема начала сдуваться, инвесторы, видимо, перенасытились. Что сейчас в этом сегменте происходит интересного? И как прошло IPO «ДОМ.РФ»?

Серей Суверов: IPO «ДОМ.РФ» прошло крайне успешно, по верхней границе, была большая переподписка. Это первое размещение госкомпании за много лет, и вообще самая крупная сделка с 2021 года. Значит, ликвидность на условном рынке есть, и он готов к новым IPO. Что касается IT-сектора, там есть некоторые тревожные звоночки. В частности, ряд заказчиков сокращает расходы на IT из-за сложной макроэкономической ситуации. Но тем не менее внутри рынка есть сектора, которые растут достаточно неплохо. Например, компания «Базис». По сообщениям СМИ, собирается входить на IPO до конца 2025 года, а это признанный лидер на рынке программного обеспечения управления динамической IT-инфраструктурой. И этот рынок растет достаточно уверенно. Например, по итогам девяти месяцев выручка компании выросла на 57%, а чистая прибыль — на 35%. И переход на модель продаж через подписки позволила увеличить рекуррентность выручки. В целом, с одной стороны, есть сложности из-за сокращения бюджетов, но, с другой, импортозамещение продолжается, оно будет происходить в ближайшие три года, и к 2030 году на российские решения должны перейти все объекты критической информационной инфраструктуры. Есть некоторый негатив от умеренного повышения налогов, но тем не менее, налоговая нагрузка на IT остается привилегированной, так что налог на прибыль остается на уровне 5%. Поэтому вот ряд сегментов IT-рынка по-прежнему растут достаточно хорошо.

