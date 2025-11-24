В Киеве назвали «красные линии» при обсуждении мира с Россией

Вопросы признания территорий и ограничений для вооруженных сил на Украине рассматривают как приоритетные при обсуждении мирного урегулирования. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на парламентской конференции в Швеции, передает Reuters. Он также указал, что членство в ЕС и НАТО должно быть элементами гарантий безопасности Украины и любого мирного плана.

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Руслан Стефанчук

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Спикер Верховной рады среди прочего обратил внимание на то, что содержащиеся в мирном предложении США положения противоречат заявленным требованиям украинской стороны.

Вашингтон представил Киеву план из 28 пунктов, который потребует от Киева отказаться от дополнительной территории, сократить численность своих вооруженных сил и отказаться от надежд на вступление в западный военный альянс НАТО.

На прошлой неделе стали известны подробности плана президента США Дональда Трампа по Украине. Он включает 28 пунктов, в том числе отказ НАТО размещать войска на Украине, а также признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими. Евросоюз подготовил встречный план из 24 пунктов. Европейские страны направили его в Вашингтон на выходных. 23 ноября в Женеве прошли переговоры американских и украинских чиновников, на которых стороны доработали проект мирного плана. В совместном заявлении двух стран сообщалось о значительном прогрессе в согласовании позиций.

Телеканал ABC сообщал, что представители США хотят провести отдельную встречу с делегацией от России по украинскому мирному плану. Когда она может состояться, источники канала не уточнили.

