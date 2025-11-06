Курское «Динамо» уступило УГМК в матче лидеров женской премьер-лиги

В Екатеринбурге состоялась встреча лидеров отечественного женского баскетбола между непобежденными командами УГМК и курским «Динамо». Матч завершился победой «уральских лисиц» со счетом 84:60, что позволило им единолично возглавить турнирную таблицу. Курские баскетболистки сохранили второе место после первого поражения в сезоне.

Наиболее результативными в составе курского «Динамо» стали Нина Глонти и Ольга Фролкина, набравшие по 10 очков каждая. Вероника Сазонова и Екатерина Головченко добавили по 9 очков. В составе УГМК отличились экс-динамовки Анастасия Косу с 17 очками, Алекс Бентли с 15 очками и Жоселина Майга с 12 очками.

Первый перерыв команды завершили со счетом 17:14 в пользу хозяек, а к большому перерыву УГМК увеличил преимущество до 41:28. Несмотря на равную третью четверть (19:19), в заключительном периоде екатеринбурженки довели разницу в счете до 24 очков. Обе команды до этой встречи одержали по семь побед в семи матчах регулярного чемпионата.

В начале недели «Динамо-Курск» победил в домашнем матче «Спарта энд К» в шестом туре премьер-лиги. Игра в спортивно-концертном комплексе (СКК) Курска завершилась со счетом 88:52.

Ульяна Ларионова