28 пунктов спустя

Антон Гришанов — о возможной судьбе «плана Трампа»

Прогнозировать перспективы плана Трампа по Украине сейчас крайне самонадеянно. Ситуация меняется с калейдоскопической быстротой. Подобные скорости чреваты неожиданными пробуксовками и заносами. Еще свежа в памяти суета вокруг отложенного в итоге саммита в Будапеште. Однако нынешняя ситуация все-таки отличается. Впервые за все время конфликта США выступили с рамочными предложениями, которые хоть и не полностью, но по большинству аспектов учитывают позицию Москвы. Разумеется, Кремль не готов будет смиренно принять 28 пунктов — они требуют уточнения и, вероятно, корректировки, то есть серьезного переговорного процесса, благодаря которому будущий мирный договор сможет избежать судьбы «Минска-2». Но сценариев этого процесса пока вырисовывается несколько, и далеко не все из них выглядят оптимистично.

В самом прямолинейном варианте Трамп, угрожая обрезать помощь Киеву, заставляет-таки Банковую подписать документ в базовом виде, после чего и Кремль принимает его в качестве дорожной карты. По сути, это станет лишь первым шагом к миру, так как в американских предложениях есть немало подводных камней. Среди них — статус Херсона с Запорожьем, перспективы решения языковых и религиозных вопросов и многое другое. Достаточно одного-двух кризисов, чтобы военные действия возобновились с новой силой. Для успешного движения по плану необходимо создание эффективных контрольных механизмов, появление которых команда Зеленского до сих пор саботировала. В итоге план может быть в любой момент сорван.

Второй сценарий подразумевает отказ Киева от одобрения плана в его изначальной редакции. При поддержке Европы Украина может заявить о неготовности фиксировать в конституции нейтральный статус страны и об отказе от территориальных уступок. Настроение Вашингтона, как бывало и раньше, меняется, Россию призывают проявить гибкость, переговоры терпят крах — причем ответственной за него в глазах Трампа вновь выставляют Москву. США в таком случае окончательно умывают руки, играя на обострение. Белый дом возвращается к вопросу о «Томагавках», и кризис переходит в неконтролируемую фазу. Диалог возобновляется нескоро — и с чистого листа.

Реакция мировых СМИ на обсуждение плана Трампа в Европе

Сценарий третий и наиболее реалистичный состоит в переходе сторон к тягучей переговорной модели с прицелом на попутное усиление позиций. Зеленский тянет время, отчаянно пытаясь выторговать компромиссы. Москва пользуется этим для продвижения войск вглубь Украины. США исходят из того, что переговоры лучше их отсутствия, и терпеливо редактируют свой план. Европа нехотя принимает новые правила игры. В итоге на свет появляется новая версия документа, приемлемая для всех.

Возможен, конечно, и четвертый вариант — в Киеве происходит политический кризис, рушится линия фронта, Запад молча наблюдает за коллапсом украинского проекта. На фоне последних событий такой сценарий выглядит реальнее, чем еще полгода назад. Но США и Европа едва ли готовы сегодня смириться с потерей Украины. Она, как говорится, «слишком большая, чтобы рухнуть». Так что, надеяться на помощь неких «черных лебедей» пока не стоит. Наступает время серьезной и вдумчивой работы переговорных команд, в рамках которой у Москвы есть заведомое преимущество. Именно поэтому принуждение оппонентов к дипломатии, которой они так долго избегали, уже станет для России шагом к достижению целей спецоперации.

Антон Гришанов, главный научный сотрудник Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ

