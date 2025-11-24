Экс-главу РКК «Энергия» приговорили к 8 годам за хищение у «Роскосмоса»

Королевский городской суд Московской области признал виновным в мошенничестве бывшего гендиректора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимира Солнцева. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщила пресс-служба подмосковных судов. Также инстанция удовлетворила гражданский иск о возмещении ущерба.

Владимир Солнцев в суде (август 2020 года)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установил суд, фигурант с соучастниками похитили средства «Роскосмоса», завысив стоимость закупаемой электронно-компонентной базы. Всего они украли 839 млн руб., которые позже разделили между собой.

В пресс-службе уточнили, что в отношении одного из фигурантов уголовное дело выделили в отдельное производство и приостановили. Третий обвиняемый скончался.

В июле суд в Подмосковье закрыл дело против другого экс-руководителя «Энергии»: Виталия Лопоты. Его вместе с бывшим заместителем Александром Пызиным обвиняли в злоупотреблении полномочиями в 2010-2014 годах, которое привело к убыткам 4,2 млрд руб. Несмотря на истечение срока давности, подсудимые на протяжении четырех лет продолжали судиться и пытались доказать свою невиновность.

