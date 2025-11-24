Ярославцев призвали отказаться от езды из-за гололеда

Госавтоинспекция Ярославской области предупредила водителей об опасном ухудшении погоды и призвала отказаться от использования автомобилей. В ближайшие сутки ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололедица.

Водителям советуют тщательно очищать стекла, зеркала и фары от наледи и снега, использовать зимние шины. Рекомендуется снижать скорость, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и включать ближний свет фар. «Водителям рекомендуется при необходимости отказаться от поездки в неблагоприятных погодных условиях»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Об опасных погодных условиях сообщили и в мэрии Ярославля. Городские службы начали обработку улиц и дорог антигололедными средствами.

«Убедительная просьба — замените летнюю резину на зимнюю! Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Эти меры позволят минимизировать риск возникновения ДТП и дорожных пробок»,— рассказали в мэрии Ярославля.

В ГАИ добавили, что пешеходам важно переходить дорогу только в установленных местах, носить световозвращающие элементы и быть внимательными.

Антон Голицын