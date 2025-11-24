Ozon ответил Набиуллиной насчет ограничения финансовых продуктов маркетплейсов

Ozon (MOEX: OZON) отреагировал на предложение Центробанка (ЦБ) ограничить финансовые продукты маркетплейсов. В Ozon заявили, что ведут переговоры с 17 банками о подключении к своей программе лояльности.

Маркетплейс считает, что идея о запрете продаж продуктов от банков, принадлежащих маркетплейсам, выглядит странной в рамках риторики о равном доступе. «Мы... обсуждали с регулятором вопрос равного доступа всех банковских организаций к программе лояльности нашего маркетплейса»,— сказали «РИА Новости» в компании.

ЦБ поддержал крупнейшие банки в споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых интернет-площадками покупателям через свои дочерние финансовые учреждения. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает такую практику недобросовестной. Как выяснил “Ъ”, она попросила Минэкономики запретить онлайн-платформам продавать свои банковские продукты на собственных же площадках.

