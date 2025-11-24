Умерла актриса из «Кабачка "13 стульев"» Валентина Шарыкина

На 86-м году жизни умерла заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Госпожа Шарыкина также известна по роли пани Зоси из телепередачи «Кабачок "13 стульев"».

В пресс-службе уточнили, что Валентина Шарыкина посвятила всю свою профессиональную жизнь работе в Театре сатиры. Валентин Плучек принял ее в труппу в 1962 году, сразу после окончания Щукинского училища (курс И. М. Рапопорта и А. И. Борисова). «Спасибо вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю»,— написали в Telegram-канале театра.

В 1981 году госпожа Шарыкина получила звания «Заслуженная артистка РСФСР», а в 1976-м — «Заслуженный деятель культуры Польши».

Творческая биография Валентины Шарыкиной насчитывает более 70 театральных и кино- ролей. Среди самых известных работ госпожи Шарыкиной — «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитба Фигаро», «У времени в плену». Актриса участвовала во всех выпусках программы «Кабачок "13 стульев"», которая выходила в эфире в течение 15 лет.