У 96% частных клиник Подмосковья Минздрав нашел нарушения при проведении абортов

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин заявил ТАСС, что 96% частных клиник региона проводят аборты без соблюдения полного алгоритма оказания помощи. Это, по его словам, создает риски для жизни и здоровья женщины.

В Московской области лицензии на искусственное прерывание беременности имеют 222 частные организации. По словам господина Забелина, 214 из них проводят операции по прерыванию беременности с риском для пациенток. В частности, клиники не проводят «профилактическую работу», направленную на снижение числа абортов — не организуют консультации с психологов и не соблюдают «неделю тишины».

11 ноября в РПЦ представляли данные, согласно которым частные клиники в 14 российских регионах добровольно отказались от лицензии на проведение абортов. В их числе Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия и др. Общее число таких клиник в стране составляет уже 752.

Полина Мотызлевская