В Казани завершены ремонтно-реставрационные работы усадьбы Боратынского — уникального объекта культурного наследия XIX века. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительства республики.

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана В Казани завершена реставрация усадьбы Боратынского

Фото: Пресс-служба Минстроя Татарстана

Восстановление проводилось в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере культуры». Усадьба, построенная в 1836 году, является единственным сохранившимся образцом городской дворянской усадьбы первой половины XIX века в Казани.

Реконструкция началась в апреле этого года. В ходе работ проведена конопатка венцов сруба, заменены инженерные сети, кровля, оконные и дверные проемы. Также выполнены внутренние отделочные работы и обновлена фасадная обшивка.

В 2025 году в четыре федеральные и республиканские программы капитального ремонта включены 27 объектов культуры с общим финансированием 979,5 млн руб. Все работы завершены.

Анна Кайдалова