Акции SFI подорожали на Мосбирже из-за ожидаемых дивидендов

Акции инвестиционного холдинга SFI (ПАО «ЭсЭфАй») подорожали на Московской бирже (MOEX: MOEX) из-за новостей о решении совета директоров компании выплатить большие дивиденды. Сегодня в начале торгов стоимость одной акции выросла до 1832,8 руб. (+21,2%). В пятницу цена за акцию выросла на 16,4%.

21 ноября в пресс-службе компании сообщили, что совет директоров SFI по итогам первых девяти месяцев года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 43,9 млрд руб. (902 руб. за одну акцию). Лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, будут определены 25 декабря.

Собранию акционеров будет предложено продать 87,5% акций «Европлана», так как балансовая стоимость продаваемых акций превышает 50% от балансовых активов холдинговой компании. Акции несогласных со сделкой SFI собирается выкупить по цене 1256,4 руб., сообщали в пресс-службе компании.

В пресс-центре Мосбиржи сообщили, что по ценным бумагам “ЭсЭфАй” с 10:09 до 10:43 проводился дискретный аукцион из-за повышения цен на акции на 20% и более в течение пяти минут. Сейчас торги возобновлены.

18 ноября стало известно о намерении SFI продать 87,5% акций лизинговой компании «Европлан» Альфа-банку. Стороны подписали документы о сделке, завершение которой состоится после закрытия реестра «Европлана» для выплаты дивидендов за январь—сентябрь 2025 года. После выхода сообщений о крупной сделке котировки ценных бумаг лизинговой компании на Московской бирже рухнули более чем на 5%, достигнув отметки 557 руб. Акции SFI опускались на 8%, до 1380 руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Лизинг с понижением».