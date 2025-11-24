На Среднем Урале за неделю родилось более 570 детей

За последнюю неделю в Свердловской области родился 571 ребенок. Среди них 295 мальчиков и 276 девочек, включая восемь пар близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Большинство новорожденных появилось у матерей до 35 лет — 425 случаев. После 35 лет родили 138 женщин. Для одной жительницы Свердловской области это были восьмые роды, а для 184 мам новорожденные стали вторыми детьми.

Напомним, с 20 по 26 октября в Свердловской области на свет появились 614 детей: 312 мальчиков и 302 девочки, среди них — две пары близнецов.

Ирина Пичурина