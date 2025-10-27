За неделю в Свердловской области на свет появились 614 детей

В Свердловской области за последнюю неделю родились 614 детей: 312 мальчиков и 302 девочки, включая две пары близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Большинство матерей — 445 женщин — родили до 35 лет, а 167 стали мамами после 35 лет. Среди матерей есть те, для кого это были восьмые и седьмые роды.

Напомним, с 13 по 19 октября на Среднем Урале родились 697 детей — среди них 394 мальчика и 303 девочки, в том числе 11 пар близнецов.

Ирина Пичурина