Ярославец подозревается в поджоге машины сотрудника ГАИ из мести

В Некоузском районе Ярославской области задержан местный житель по подозрению в поджоге автомобиля полицейского. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников Следующая фотография 1 / 2 Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: Коммерсантъ / Виталий Смольников

Инцидент произошел ночью 23 ноября в поселке Борок. Загорелись Volkswagen Polo, ВАЗ-2105 и «Нива», припаркованные рядом. Следствие считает, что причиной пожара стал поджог автомобиля Volkswagen сотрудника Госавтоинспекции. Подозреваемый облил его горючей жидкостью и поджег. Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности инспектором ДПС за управление автомобилем Lada Largus в нетрезвом состоянии. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, потерпевший ранее собрал материалы для привлечения фигуранта к уголовной ответственности за езду в состоянии опьянения. Это, по данным следствия, и стало мотивом поджога.

По факту поджога Следственный комитет России по Ярославской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Антон Голицын