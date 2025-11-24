Суд арестовал бывшего заместителя главы Режевского муниципального округа

Режевской городской суд (Свердловская область) отправил в СИЗО до 22 января 2026 года бывшего заместителя главы администрации Режевского муниципального округа Александра Качурина, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В администрации он отвечал по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку ему инкриминируется совершение особо тяжкого преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на лиц, его изобличающих, скрыться от органов следствия и суда», — говорится в сообщении ведомства.

Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый, занимая должность замглавы, получил от представителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере строительства, взятку в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий и бездействие в пользу указанного юридического лица, с которым у муниципального учреждения был заключён контракт на ремонт автомобильной дороги.

Ранее, в городе Реж (Свердловская область) депутаты избрали на должность нового мэра Евгения Чепугова, ранее временно исполнявшего обязанности главы города. Его кандидатуру поддержали 16 из 17 присутствующих депутатов, один воздержался.

Напомним, должность главы Режа стала вакантной в марте, когда мэр Иван Карташов ушел на работу в свердловское правительство. Выборы нового главы Режа трижды срывались из-за отсутствия кворума. Помимо господина Чепчугова на должность мэра претендовала директор школы №27 в селе Арамашка Ирина Гаренских.

Артем Путилов