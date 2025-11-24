В Ярославской области в 2025 году сократился объем кредитования физлиц

В Ярославской области за девять месяцев текущего года жителям выдано кредитов на 115,6 млрд руб., что на 20,5% меньше, чем за тот же период прошлого года. Общая задолженность по кредитам на 1 октября составила 224,6 млрд руб., снизившись на 3,1% по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общего объема выданных кредитов более 99,4 млрд руб. пришлось на потребительские кредиты, а 16,2 млрд руб. — на жилищные. В течение девяти месяцев наблюдалась динамика в поведении заемщиков: с января по март объемы займов росли, в апреле зафиксировано снижение, но с июня по август рост возобновился. В августе выдано на 89,3% больше кредитов, чем в июле, однако в сентябре объемы снизились на 3,9%. В отличие от этого, в 2024 году с января по июнь наблюдался подъем, а с июля по сентябрь — устойчивое снижение.

Доля просроченной задолженности в последние два месяца стабилизировалась на уровне 4,8%. Эксперт ярославского отделения Банка России Наталья Вахрушева отметила, что ключевая ставка существенно влияет на финансовое поведение жителей. С июня, после снижения ставки, банки сделали кредиты доступнее, что активизировало рынок. «Проводимая Банком России кредитно-денежная политика направлена на достижение цели по инфляции в 4% уже в следующем году»,— добавила она.

Антон Голицын