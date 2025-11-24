Идентификацию пациентов по QR-коду ввели во всех стационарах Москвы

Систему цифрового контроля лечения пациентов с помощью QR-кодов внедрили во всех стационарах Москвы, сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Теперь при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с кодом. Медработник сканирует его при выполнении процедуры, после чего время и факт выполнения манипуляции автоматически фиксируется в ЕМИАС.

По словам госпожи Раковой, благодаря таким браслетам процесс лечения становится еще прозрачнее. «И врачи, и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных»,— пояснила она.

Ранее аналогичная система работала только во флагманских центрах и приемных отделениях больниц.

Полина Мотызлевская