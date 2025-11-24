Семь беспилотников сбили над Нижегородской областью
Средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников над территорией Нижегородской области в ночь на 24 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Над территорией России прошедшей ночью были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотника самолетного типа, отметили в министерстве.
Как писал «Ъ-Приволжье», для борьбы с БПЛА в Нижегородской области создан отряд резервистов «БАРС-НН», в него, в том числе, вступили региональные и муниципальные чиновники.