Прокуратура начала проверку из-за гибели отравившихся работников
В Чекмагушевском районе прокуратура проводит проверку по факту гибели двух работников ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Базы"». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 21 ноября около 10 утра двое работников спустились в бункер зерноочистительной машины для ее очистки и скончались, отравившись неизвестным газом.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии
Как сообщал «Ъ-Уфа», гибель 59-летнего и 35-летнего рабочих расследует и трудовая инспекция.