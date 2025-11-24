Прокуратура начала проверку из-за гибели отравившихся работников

В Чекмагушевском районе прокуратура проводит проверку по факту гибели двух работников ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Базы"». Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 21 ноября около 10 утра двое работников спустились в бункер зерноочистительной машины для ее очистки и скончались, отравившись неизвестным газом.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

Как сообщал «Ъ-Уфа», гибель 59-летнего и 35-летнего рабочих расследует и трудовая инспекция.

Майя Иванова