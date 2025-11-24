В Башкирии два работника погибли из-за отравления в зернохранилище

В Чекмагушевском районе из-за отравления погибли два работника сельскохозяйственного предприятия «Базы», сообщает пресс-служба Гострудинспекции Башкирии.

По данным ведомства, 21 ноября рабочие спустились в бункер-накопитель зерна и, по словам руководителя трудовой инспекции Татьяны Астрелиной, отравились неизвестным веществом. Старшему сотруднику было 59 лет, младшему — 35.

ООО «Сельскохозяйственное предприятие "Базы"» зарегистрировано в 2000 году в селе Юмашево Чекмагушевского района. Компания занимается смешанными сельскохозяйственными работами. По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятием владеет Вадим Соколов. В 2024 году чистая прибыль компании превысила 1,2 млрд руб. при выручке 2,2 млрд руб.

Майя Иванова