WSJ: знаменитости стали чаще курить на экранах

Знаменитости снова делают курение модным, беспокоятся специалисты в области здравоохранения. Звезды кино все чаще появляются на экранах с зажженной сигаретой, а музыканты — чаще поют об удовольствии от курения. Это вызывает опасения, что многолетние усилия по снижению курения в США могут оказаться напрасными, пишет The Wall Street Journal.

Согласно отчету некоммерческой организации Truth Initiative, занимающейся вопросами общественного здравоохранения, и исследовательской организации NORC при Чикагском университете, в прошлом году примерно в половине фильмов, вышедших на экраны, были показаны сигареты, сигары и другие табачные изделия. Это на 10% больше, чем в предыдущем году, отмечается в докладе. Хотя уровень курения в США находится на самом низком уровне за последние десятилетия, Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ранее заявляли, что курение в фильмах способствует росту числа курильщиков среди молодежи. «Молодые люди, которые часто видят на экране курящих, с большей вероятностью начнут курить, чем те, кто видит это редко»,— говорилось в одном из отчетов CDC.

Крупные табачные компании заверяют, что они регулярно отслеживают случаи использования их брендов сигарет в фильмах и других медиа и направляют письма с требованием прекратить это. Так, Reynolds, выпускающая сигареты Camel и Newport, заявила, что у нее есть строгая политика, запрещающая использование ее продукции в фильмах и телешоу. Altria, производящая Marlboro, заявила, что регулярно призывает курильщиков найти альтернативу сигаретам.

