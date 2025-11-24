Прокуратура завершила расследование дела об осквернении «Блокадного трамвая»

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу об осквернении памятника «Блокадный трамвай» на проспекте Стачек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга Фото: Пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга

По информации следствия, 27 июня трое граждан, будучи в состоянии опьянения, сломали части «Блокадного трамвая». В процессе они снимали свои действия на видео, а позже выложили эту запись в интернет.

После избрания меры пресечения в пресс-службе городских судов уточняли, что обвиняемые разбили фонарь, вырвали фонари с крыши и демонстративно справили нужду.

Фигурантов будут судить по обвинению в повреждении и осквернении памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период ВОВ, в целях причинения ущерба историко-культурному значению объекта (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.4 УК РФ). Дело рассмотрит Санкт-Петербургский городской суд.

Артемий Чулков