Больше 100 российских вузов получат гранты на 26 млрд рублей в 2026 году

Министерство науки и высшего образования РФ распределило гранты для российских университетов в рамках программы господдержки «Приоритет 2030». Представители 141 вуза из 56 регионов защищали перед экспертами Минобрнауки свои программы развития. В итоге в следующем году участниками станут 106 из них и получат гранты на общую сумму 26,8 млрд руб. Оставшиеся 35 университетов получили статус кандидата и смогут бороться за финансирование в следующем году.

Был сформирован общий рейтинг эффективности представленных вузами программ, состоящий из трех групп. В первой оказались 13 университетов, каждый получит примерно по 830 млн руб. Во второй – 22 вуза (по 400 млн руб.), в третьей – 52 (до 100 млн руб. каждому). Минобрнауки планирует огласить точные суммы весной 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Приоритетова дюжина».