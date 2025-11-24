Приоритетова дюжина

Как выяснил “Ъ”, в 2026 году финансирование в рамках программы поддержки университетов «Приоритет 2030» получат 106 вузов. Общая сумма государственных грантов составит около 26,8 млрд руб.— в частности, 13 университетов получат по 830 млн руб. Гранты второй год подряд распределяются по новым правилам — жюри обращает особое внимание на «стратегические проекты, направленные на технологическое лидерство». Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что такой подход к финансированию подталкивает руководство университетов ставить более амбициозные задачи, а не «ждать приказа сверху».

В Минобрнауки распределили грантовую поддержку в рамках программы «Приоритет 2030». Перед этим представители 141 вуза из 56 регионов России с 12 по 18 ноября защищали перед экспертами свои программы развития. Как стало известно “Ъ”, участниками программы в 2026 году станут 106 из них. Эти вузы получат гранты на общую сумму около 26,8 млрд руб. Оставшиеся 35 университетов получили статус кандидата программы и смогут побороться за финансирование в следующем году.

Уже во второй раз отбор проходил по новым правилам.

Жюри оценивало четыре критерия: модель университета, его стратегические цели и планы по их достижению; команда вуза; подходы к лидерству; соответствие модели университета вектору технологического развития страны; соответствие новой системе подготовки кадров.

Университеты могли заявить до трех «стратегических технологических проектов» (направлены на ускоренное внедрение результатов исследований в технологические инновации с высоким коммерческим потенциалом, то есть в реальный сектор экономики), планируемых к реализации с 2025 по 2030 год и на перспективу до 2036 года.

Для основного трека (в нем участвует 99 университетов) совет сформировал общий рейтинг эффективности программ развития. Он состоит из трех групп. В первую попали 13 вузов — и каждый из них получит около 830 млн руб. Во второй группе — 22 вуза, которые получат приблизительно по 400 млн руб. В третьей группе — 52 университета, грант каждому составит до 100 млн руб. (точные суммы в Минобрнауки планируют обнародовать весной 2026 года). Еще 34 университета получили статус кандидатов.

Помимо основного трека существует два дополнительных: дальневосточный (в него вошли 14 университетов из 9 регионов ДВФО, которые получат до 160 млн руб.) и творческий (5 университетов из Москвы и Санкт-Петербурга, получивших по 100 млн руб., а также казанский вуз со статусом кандидата).

Отметим, что в 2026 году сократилось общее количество вузов, которые получат господдержку в рамках «Приоритета 2030». При этом стало больше участников первой и второй групп основного трека. Так, на первом уровне теперь 11, а не 13 вузов: сюда переместились НИЯУ МИФИ, Самарский государственный медуниверситет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова и Дальневосточный федуниверситет. ИТМО и Томский политех ухудшили позиции и перешли во вторую группу (общее число вузов в ней увеличилось с 21 до 22).

Количество вузов в третьей группе сократилось с 68 до 52. «В этом году сразу 15 университетов, не подтвердивших позитивную динамику развития, были переведены в статус кандидатов и уступили место в программе другим вузам,— пояснил глава Минобрнауки Валерий Фальков.— Мы стремимся обеспечивать максимальную конкурентность отбора. Даже ведущим вузам приходится серьезно бороться за право остаться участниками "Приоритета"». Отдельно министр подчеркнул, что в программе уделяется особое внимание укреплению связей университетов с реальным сектором экономики: «Важно, чтобы потенциал, заложенный в представленных на защитах стратегиях научно-технологического лидерства, был бы в полном объеме реализован на практике».

«Университеты впервые стали сфокусированно говорить о своих разработках и их продуктово-рыночных последствиях. Это новый тренд в программе "Приоритет", к которому мы шли долгие годы. Сначала это не очень получалось, но сейчас мы видим накопительный эффект»,— уверен директор Института общественных стратегий МШУ «Сколково» Андрей Волков (входит в совет по поддержке программ развития вузов—участников программы). По его мнению, именно такой подход меняет образовательную политику в лучшую сторону: «Если не передавать знания, как превратить идею в технологию, технологию в продукт, а продукт в успех на рынке, будет просто пересказ чужих учебников и концептов».

«Проекты стали более ориентированными на конкретный продуктовый результат или технологию, востребованную для нашей страны,— согласен директор оператора программы "Приоритет 2030" ФГАНУ "Социоцентр" Константин Богоносов.— Университеты полностью пересобрали свои программы развития, переориентировали научно-исследовательскую деятельность на прикладные результаты, усилили работу по коммерциализации своих разработок».

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Тереньтев полагает, что подводить итоги программы еще рано, однако уже можно сказать, что вузы «стали более субъектно смотреть на свое развитие». «У российских университетов такое историческое наследие, что они ждут решений и инструкций сверху — хотят, чтобы им рассказали, как нужно развиваться,— считает эксперт.— Тут, наоборот, им нужно самостоятельно придумать свою программу развития. И именно оттого, насколько она амбициозна, будет оказана поддержка».

Первая группа вузов—участников грантовой программы «Приоритет 2030»* в 2026 году Выйти из полноэкранного режима Название Город Общая численность студентов, чел. Высшая школа экономики Москва 45313 Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина Екатеринбург 44885 Казанский (Приволжский) федеральный университет Казань 39860 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана Москва 24775 Южный федеральный университет Ростов-на-Дону, Таганрог 24737 Дальневосточный федеральный университет Владивосток 21191 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова Москва 20987 Томский государственный университет Томск 15746 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Москва 11419 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС Москва 10355 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ Москва 8575 Московский физико-технический институт Москва 8559 Самарский государственный медицинский университет Самара 7033 Открыть в новом окне *Каждый университет получит около 830 млн руб. на развитие стратегических разработок. Источник: Минобрнауки РФ.

Полина Ячменникова