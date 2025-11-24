Консультации между ЕС и США по прекращению вооруженного конфликта на Украине стали главной темой в сегодняшней международной прессе. Обозреватели отмечают, что США, скорее всего, пришлось скорректировать свой первоначальный план по урегулированию и внести в него изменения в соответствии с позицией ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед Белым домом в Вашингтоне (октябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский перед Белым домом в Вашингтоне (октябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом приветствует прогресс в переговорах с Украиной о прекращении войны с Россией

В декларации, которую Белый дом охарактеризовал как совместное заявление США и Украины, четко указано, что сторонам еще предстоит работа по достижению окончательного соглашения, но отмечается, что они договорились «продолжить интенсивную работу над совместными предложениями в ближайшие дни». (Ранее.— “Ъ”) администрация Трампа вызвала беспокойство в Европе и на Украине, разработав план из 28 пунктов, который, по словам критиков, нарушает суверенитет и безопасность Украины. Перед Киевом стояла задача избежать конфронтации с Трампом, одновременно находя способ переработать план, который был разработан при участии доверенного лица Кремля Кирилла Дмитриева и спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Европейцы пытаются добиться приемлемого мирного соглашения для Украины

Удастся ли Европе украсть победу, преподнесенную Владимиру Путину Дональдом Трампом, и сорвать план капитуляции, который Москва и Вашингтон пытаются навязать Украине? Или уже слишком поздно?

Их довод не изменился: границы «не должны меняться силой». Их метод тоже: убедить Трампа сблизиться с Украиной. Не вступая с ним в споры, учитывая, что они все еще рассчитывают на гарантии безопасности, которые он может предоставить Киеву, и на сохранение военной помощи — пусть даже в усеченном масштабе.

Украина участвует в этом плане, поскольку не может позволить себе потерять поддержку США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил об «огромном прогрессе», как он выразился, отметив, что осталось решить лишь «пару вопросов». Однако другие сообщения свидетельствуют о том, что европейские чиновники помогли Киеву отклонить некоторые ключевые пункты предложенного им мирного соглашения. Первый проект был настолько сильно смещен в пользу России, что Рубио пришлось подтвердить, что он был написан Вашингтоном, а не Кремлем.

Украина участвует в этом процессе, потому что не может позволить себе потерять поддержку США и потому что Киев действительно хочет мира. Но есть одно требование, по которому Украина не может пойти на компромисс: США должны предоставить максимально надежные гарантии безопасности, чтобы после окончания войны Россия больше никогда не осмелилась вторгнуться. А их у нее пока нет.

США и Украина анонсировали «обновленный» план завершения войны с Россией

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны добились «огромного» прогресса в ходе переговоров, хотя в их совместном заявлении не содержится никаких конкретных рекомендаций по разрешению многочисленных острых спорных вопросов между Москвой и Киевом. Рубио заявил, что переговорщики внесли некоторые изменения в 28-пунктный мирный план президента США Дональда Трампа, в том числе касающиеся роли НАТО, чтобы сблизить разногласия между сторонами. Осторожно оптимистичные заявления Рубио прозвучали после того, как Трамп, давший Украине срок до четверга, чтобы принять его план из 28 пунктов, ранее обвинил Киев в недостаточной благодарности за помощь его администрации.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик