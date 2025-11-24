«Дональд Трамп уложил всю разницу в семь дополнительных пунктов»

Владимир Зеленский на этой неделе может посетить Вашингтон. Поездка состоится, если переговоры в Женеве покажут «достаточный прогресс», указывают источники CBS News. Впрочем, по данным Белого дома, конкретных планов визита Зеленского пока нет. В то же время по итогам консультаций в Швейцарии министр армии США Дэн Дрисколл может встретиться с российской делегацией. На прошлой неделе он участвовал в переговорах с Владимиром Зеленским в Киеве. Но договоренностей пока нет, сообщили российские источники CBS News. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что новый план Трампа по Украине очень похож на художественную переработку плана по Газе. И исполняться он будет, видимо, так же.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Казалось бы, политика — один из самых креативных видов человеческой деятельности. Но на практике государственные мужи предпочитают использовать одни и те же приемы для решения разнообразных, зачастую совсем непохожих задач. Вот и между боевыми действиями на Ближнем Востоке и на востоке Европы мало общего. Но, как выясняется, для американской администрации это не так.

Россия и Украина не Израиль и Газа, но Трамп уложил всю разницу в семь дополнительных пунктов: там было 21, здесь стало 28. В обоих случаях Вашингтон сделал несколько подходов к решению вопроса, дал сторонам возможность доказать свои амбиции на поле боя, а в конце концов использовал ошибки своих союзников, чтобы поставить вопрос ребром. Для Израиля переломным моментом стало неудачное покушение на руководство «Хамаса» в Катаре, для Киева — коррупционный скандал в верхах. Но самым любопытным общим элементом обоих планов является пункт о Совете Мира. Как и в случае с Газой, именно этой структуре будет поручено наблюдать за соблюдением условий подписанного соглашения по Украине.

Возглавляет Совет лично Трамп, его полномочия уже утверждены Совбезом ООН по вопросу Газы. И вполне вероятно, что по Украине произойдет примерно то же самое.

Состав Совета пока неизвестен, но американский президент заявлял, что в него войдут «известные и авторитетные мировые лидеры». С учетом полномочий это может превратить новую структуру в полноценный механизм решения международных конфликтов. Согласно обоим планам, именно Совет наблюдает, фиксирует нарушения перемирия и, по сути, определяет санкции, которым будет подвергнута провинившаяся сторона.

Правда, в Газе Совет Мира еще и командует Международными стабилизационными силами, наделенными правом принуждения к миру. В нашем случае Кремль, конечно, не согласится на присутствие миротворцев, но это ведь не последний конфликт на планете, и Совет Мира только начинает свой путь. Обладая силовой составляющей, он может стать серьезным фактором мировой стабильности и одновременно вариантом реализации амбиций Трампа после окончания его президентского срока.

Тем более что в обоих планах тексты соглашений устроены так, что при общей размытости формулировок четко обозначено одно: что бы ни случилось, США записаны в победители. Но для этой очередной победы Вашингтону нужно обеспечить реализацию нынешних 28 пунктов. Москва уже заявила, что готова обсуждать план только после его принятия Киевом.

Помня ближневосточный опыт, легко предположить, что любой ответ будет подан Трампом как положительный, и после изменения трех-четырех пунктов Белый дом приложит все усилия для скорейшего подписания документа и остановки боевых действий. Когда и в каком объеме будут реализованы остальные условия прекращения огня — вопрос творческий. Израиль и Газа уже месяц вместо оговоренных 72 часов находятся на первом этапе. Но главное — война завершена. А для всего остального есть Совет Мира.

Михаил Гуревич