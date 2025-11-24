Компании свыкаются с тарифами

Топ-менеджеры крупнейших американских компаний признались, что свыклись с пошлинами Дональда Трампа. Последствия тарифов оказались не такими сокрушительными, как предполагали главы корпораций в начале торговой войны, пишет The Wall Street Journal. Как бизнес дошел до «стадии принятия» тарифного кризиса? И каковы перспективы компаний в новых реалиях? Разбирался Леонид Пастернак.

Пошлины Дональда Трампа добавили американскому бизнесу в среднем чуть более 10% к стоимости импорта, однако изначально прогнозы были куда более мрачными, отмечают игроки рынка. По словам собеседников The Wall Street Journal, худшие дни для крупных компаний уже позади, но теперь важно восполнить финансовые потери и подготовиться к игре вдолгую. Тарифы требуют смены бизнес-стратегии и перераспределения расходов, отметил в обращении к инвесторам гендиректор одного из крупнейших в Северной Америке производителей мебели MasterBrand Inc. Дэвид Бэньярд. По данным журналистов, компания может потерять до 8% от общего числа продаж из-за пошлин на древесину.

В итоге за эту разницу заплатит конечный потребитель, говорит инвестор и филантроп Феликс Френкель: «Бизнес может пытаться или поглотить часть этого, или передать кастомерам, покупателям. Перераздел произошел с апреля, когда рынок сильно рухнул. Затем в течение нескольких месяцев он резко поднялся, потому что люди пересмотрели, что такое тарифы. Сейчас происходит значительное движение в сторону искусственного интеллекта. Благодаря этому себестоимость может резко уменьшиться. Это рационализирует системы — от медицинской до банковской. Теперь можно уволить много людей и понизить себестоимость. То есть тарифы поглощаются, и часть из них не отражается на ценах».

Аналитики Bank of America отмечали, что бизнес еще в начале 2025 года перешел в антикризисный режим, сокращая расходы, замедляя наем сотрудников и приостанавливая инвестиции. По словам гендиректора компании Ford Джеймса Фарли, не все пошлины требуют подобной реакции, но издержки от них все равно исчисляются миллиардами долларов. Но даже при таком сценарии топ-менеджмент не впадет в отчаяние, считает член Ассоциации финансовых консультантов США Исаак Беккер:

«Никто не хочет сейчас становиться в оппозицию к политике американского президента. Бизнес старается прийти к согласию, не выдвигать какие-то претензии.

У Трампа гибкая тарифная политика: когда он чувствует, что где-то переборщили, то делает шаг назад, например, в отношении потребительских товаров. В США приходят новые зарубежные компании, которые вкладывают колоссальные деньги. Эта конкуренция может по-разному сказаться на доходах бизнеса, который находится на американской земле».

По данным Oxford Economics, 2/3 компаний в США переложили издержки от тарифов на потребителей. И это вполне ожидаемо, подчеркивает доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Наталия Карпова: «Chief Executive — это наемный менеджер. Руководитель не хочет связывать свое личное благополучие с благополучием своей компании. По существу, каждый крупный бизнес готов к незначительным изменениям на рынке, колебаниям конъюнктуры. Он имеет для этого финансовую подушку. Ту информационную волну, которую вызывает президент Трамп, можно свести в итоге к сухому остатку относительно небольших неудобств, которые создает его тарифная политика».

Ранее Дональд Трамп заявил, что его тарифная политика остановила «пять из восьми войн». «Благодаря пошлинам, нам уже выплатили триллионы долларов»,— добавил президент США.

Леонид Пастернак