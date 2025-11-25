Стройспоры решаются быстрее

Партнер практики разрешения споров «Дякин, Горцунян и партнеры» Владимир Пестриков отмечает, что до 90% решений независимых советов по спорам исполняются сторонами добровольно, что позволяет избежать дорогостоящего арбитража и не останавливать стройку. Принцип, закрепленный в международных контрактах FIDIC, теперь на фоне санкционных ограничений получает развитие и в российской практике.

Владимир Пестриков

Фото: «Дякин, Горцунян и партнеры»

Институт адъюдикации в качестве доарбитражного способа урегулирования споров получил активное распространение в строительной отрасли с введением в типовые формы строительных контрактов FIDIC 1999 году. Впоследствии эти положения были дополнены и усовершенствованы в обновленных книгах FIDIC 2017 года на основе накопившегося опыта их применения.

Адъюдикация предполагает соглашение сторон о создании специального независимого органа — совета по спорам, которому стороны строительных контрактов передают право рассматривать свои разногласия. Такие советы не заменяют собой арбитражное разбирательство, а предназначены содействовать сторонам в предотвращении или урегулировании споров на ранней стадии. При этом стороны, несогласные с рекомендациями или решениями совета, сохраняют возможность впоследствии обратиться в арбитраж (третейский суд), который не связан мнением совета и рассматривает спор de novo, то есть заново.

В зависимости от условий соответствующего контракта советы по спорам могут состоять из одного или трех членов, которые должны быть независимы от сторон спора и, как правило, избираются сторонами или назначаются по согласованным правилам.

В большинстве современных строительных контрактов предусматриваются постоянные советы, которые создаются на весь период строительства и рассматривают все возникающие у сторон разногласия (хотя в некоторых случаях допускается формирование советов ad hoc под конкретные споры). Стадия рассмотрения спора в совете является, как правило, обязательной, то есть спор нельзя передать напрямую в арбитраж, за исключением особых случаев, когда стороны не приступили к формированию совета или препятствуют его формированию. Подобные положения отражены, в частности, в последней редакции типовых контрактов FIDIC 2017 года.

В зависимости от степени обязательности принимаемых ими актов советы по спорам разделяются на два вида. Первый — советы по рассмотрению споров (Dispute Resolution Boards), которые по итогам рассмотрения спора выносят «рекомендации», не требующие немедленного исполнения сторонами. Любая сторона может заявить о своем несогласии с рекомендацией совета в установленный срок (например, в течение 28 дней по контрактам FIDIC), и тогда спор может быть передан в арбитраж. В противном случае рекомендация становится окончательной и обязательной для исполнения по истечении указанного срока.

Второй вид советов — советы по адъюдикации споров (Dispute Ajudication Board), которые выносят обязательные для сторон «решения», подлежащие немедленному исполнению. Но и в этом случае любая сторона может оспорить такое решение и передать спор в арбитраж в установленный срок. Таким образом, в отношении решений совета по адъюдикации действует принцип pay now, argue later («сначала заплати, потом оспаривай»), что и отличает их от рекомендаций совета по рассмотрению споров, которые не обладают обязательной силой (хотя могут быть исполнены сторонами добровольно). Например, если совет по адъюдикации выносит решение о том, что заказчик должен оплатить подрядчику стоимость дополнительных работ, заказчик должен произвести такую оплату незамедлительно, даже если он не согласен с решением совета и намерен передать спор в арбитраж, который впоследствии вынесет финальное решение по этому вопросу.

Отличительными чертами адъюдикации являются сокращенные сроки рассмотрения разногласий (например, в течение 84 дней по правилам FIDIC) при относительно невысоких затратах сторон по сравнению с арбитражем. Советы по спорам позволяют эффективно разрешать относительно небольшие разногласия, часто связанные с различными техническими аспектами строительства, тем самым сохраняя определенность в отношениях сторон и расчетах между ними и в конечном счете обеспечивая непрерывное исполнение контрактов, в то время как арбитражное разбирательство зачастую приводило бы к приостановке строительных работ на долгие месяцы, а то и годы. Важно подчеркнуть и то, что члены постоянных советов по спорам, как правило, глубоко погружены в специфику проекта, поскольку обычно вовлечены в него с самых начальных стадий проектирования и строительства. Это делает наличие совета по спорам особенно полезным в сложных и долгосрочных проектах — например, при строительстве промышленных или инфраструктурных объектов.

Эффективность адъюдикации напрямую зависит от степени доверия сторон к совету по спорам и уважения его решений. Поэтому очень важно, чтобы в состав совета входили лица, которые обладают соответствующими компетенциями, опытом и высоким авторитетом в соответствующей отрасли. По различным неофициальным оценкам, около 80–90% рекомендаций и решений советов по спорам не переходят в арбитраж, то есть исполняются добровольно. В нашей практике мы встречаем примеры, когда на протяжении одного строительного проекта в течение нескольких лет совет по спорам рассматривает более десятка разногласий и выносит по ним решения, которые стороны добровольно исполняют. Это очень хорошие показатели, которые свидетельствуют о значительной экономии времени и средств участников и позволяют сохранять рабочие отношения между ними в ходе реализации контрактов.

Безусловно, у адъюдикации имеются и свои недостатки, которые являются продолжением ее достоинств. Так, у выигравшей спор стороны могут возникнуть сложности с принудительным исполнением решения или рекомендации совета, даже если они стали обязательными и окончательными. В большинстве юрисдикций отсутствует специальный механизм принудительного исполнения обязательных решений советов по спорам через судебную систему, в связи с чем кредитор будет вынужден сначала обращаться в арбитраж (согласно арбитражной оговорке в контракте), чтобы получить арбитражное решение о таком исполнении, а затем уже, в свою очередь, приводить в исполнение само это арбитражное решение.

Встречаются случаи, когда участники строительных проектов не придают должного значения роли советов по спорам, механически включая положения типовых строительных контрактов и воспринимая советы как пустую формальность на пути к арбитражу.

Наконец, упрощенная и ускоренная процедура рассмотрения в совете подходит не для каждого спора. Например, она не предназначена для некоторых категорий споров, затрагивающих основополагающие обязательства сторон и значительный размер ответственности — таких, например, как споры о расторжении строительных контрактов. В силу масштаба и значимости для сторон таких споров они в любом случае оказываются в арбитраже, а их рассмотрение в совете по спорам лишь приводит к потере времени и дополнительным расходам.

В заключение нельзя не отметить особую значимость Международной торговой палаты в формировании и развитии практики адъюдикации в мире. Исторически типовые контракты FIDIC cодержат арбитражную оговорку о применении Правил арбитража при МТП. Кроме того, Центр альтернативного разрешения споров МТП разработал специальные Правила о советах по спорам (действующая редакция от 1 октября 2015 года), в которых детально излагаются все лучшие практики, касающиеся формирования, полномочий и процедуры деятельности таких советов. Пользователи могут включать применение этих правил в свои строительные или иные контракты.

В последнее время адъюдикация активно развивается и в российской практике. В феврале 2025 года Российский арбитражный центр разработал «Правила адъюдикации (урегулирования разногласий) советами по спорам», отражающие выработанные международной практикой современные тенденции и подходы. В свете трудностей, которые российские стороны испытывают в вопросах доступа к иностранным институтам по разрешению споров в последние годы по причине санкций, эта инициатива представляется весьма своевременной и востребованной.